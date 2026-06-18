Захарова: Армению на учениях с НАТО будут учить воевать против России

На совместных учениях Eagle Partner — 2026 военнослужащие НАТО будут отрабатывать с армянскими военными взаимодействие против России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», — отметила она.

По словам Захаровой, в России живет множество этнических армян, которые считают обе страны своей родиной.

Кроме того, официальный представитель МИД потребовала расследовать недавнее осквернение военного мемориала «Мать Армения» в Гюмри.

Ранее Евросоюз принялся в срочном порядке готовить меры, чтобы улучшить торгово-экономические связи с Арменией и дать армянским товарам более свободный доступ к европейскому рынку. Таким образом ЕС хочет поддержать Армению после экономических ограничений, введенных Россией.