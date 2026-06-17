ЕС принялся срочно готовить меры по улучшению торговых связей с Арменией

Евросоюз принялся срочно разрабатывать пакет мер, чтобы улучшить торгово-экономические отношения с Арменией. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Таким образом ЕС хочет поддержать Армению после экономических ограничений, введенных Россией.

В частности, планируется снизить тарифы на продовольственный и сельскохозяйственный экспорт из страны. Благодаря этому армянские предприятия должны получить более свободный доступ к рыночным возможностям Евросоюза.

При этом некоторые статьи армянского экспорта вызывают беспокойство у европейских чиновников — в частности, коньяк, на котором специализируется Франция. Есть также вопросы к логистике, особенно скоропортящихся товаров.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что запрет на ввоз некоторых продуктов из Армении вызван не политическими причинами, а нарушениями в технологии производства.