«Таким тоном с Россией не говорят». Захарова жестко ответила на угрозы главы МИД Австрии

Захарова указала главе МИД Австрии на неприемлемый тон в общении с Россией

Политики из стран — членов Евросоюза должны научиться прилично себя вести, а потом уже претендовать на участие в переговорах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Свое мнение дипломат выразила в ответ на слова главы МИД Австрии Александера Шалленберга о наличии рычагов давления на Россию.

«Таким тоном с Россией не говорят. Сначала брюссельским деятелям надо научиться прилично себя вести, перестать распространять дезинформацию, а потом уже претендовать на общение», — написала она.

Захарова поинтересовалась, какие рычаги влияния могут быть у Австрии. Также она припомнила Шалленбергу его высказывания о якобы тысячелетнем вмешательстве российских властей в дела Украины.

Дипломат отметила, что единственное, чего смогли добиться австрийские власти своими «рычагами», так это избавиться от российского газа по выгодным ценам.

Ранее Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады Мелани Жоли на саммите G20, ведь она говорила только о планах отстаивать суверенитет Украины.