Песков: президент России Путин не будет звонить пережившему покушение Трампу

В планах у президента Владимира Путина нет телефонных переговоров с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, пережившим покушение. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС .

«Насколько я знаю, нет, таких планов нет», — заявил он.

Накануне 20-летний киллер выстрелил из винтовки в экс-президента США Дональда Трампа, который в этот момент выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Пуля попала в ухо политику, он потерял много крови. В результате стрельбы один человек погиб и двое получили ранения. Самого нападавшего ликвидировали.

Спустя несколько часов после покушения американский лидер Джо Байден позвонил Трампу. Однако подробности их разговора в Белом доме не стали обнародовать.