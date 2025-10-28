Украинские власти могут заселить страну мигрантами, потому что там исчезла значительная часть мужского населения. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с RTVI US на YouTube.

Он обратил внимание, что Украина не может победить в этом конфликте даже с помощью НАТО. Страна уже уничтожена и скоро перестанет существовать.

«Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира», — сказал журналист.

Он отметил, что произошедшее с Украиной — самое грустное, что ему довелось увидеть за пределами Штатов.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за массового оттока молодежи и ухудшения демографии страна откроет границы для мигрантов из Азии. Он отметил, что будущее для населения не сулит хорошего.