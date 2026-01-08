Решение президента США Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет в 2027 году до 1,5 триллиона долларов говорит о подготовке к мировой войне. Такое заявление в социальной сети Х сделал американский журналист Такер Карлсон.

«Президент объявил об увеличении бюджета Пентагона с 1 триллиона до 1,5 триллионов долларов. Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне», — написал он.

Журналист назвал очевидным факт, что Соединенные Штаты движутся в этом направлении. Карлсон считает, что других причин для увеличения оборонного бюджета государства не существует.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Великобритания больше всех озабочена сдерживанием России, но у нее не хватает на это сил.