Великобритания больше всех озабочена сдерживанием России, но у нее не хватит сил. Это стало навязчивой идеей британцев, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Это просто навязчивая идея британцев, по крайней мере, с Крымской войны. То есть получается 170 лет. Проблема британцев в том, что у них ограниченные возможности», — заявил Джонсон.

Он добавил, что у Британии не хватит сил, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины. При этом европейцы и американцы продолжают помогать Украине в «ее самоубийственных действиях». Запад поверил, что для победы над Россией нужно разрушить нефтяной сектор, после чего Россия рухнет и Британия сможет ее захватить.

Британия и Франция намерены построить военные базы по всей Украине после прекращения огня. Такое решение они приняли после встречи в Париже «коалиции желающих».