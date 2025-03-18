Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о жизни в России

Журналист Такер Карлсон: жизнь в России сейчас лучше, чем была 25 лет назад

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что за последние 25 лет жизнь в России намного улучшилась. Такое мнение он выразил во время беседы с коллегой Клейтоном Моррисоном.

«Россия сейчас лучше, чем была 25 лет назад. Кто-то может сказать, что это не так? Это так», — сказал он.

Журналист также заявил, что за этот же период времени в США, напротив, уровень жизни в крупных городах и мегаполисах упал. Ухудшение условий проживания он связал с действиями президентов, которые руководили страной в эти годы.

Ранее Карлсон признался, что ему стыдно за самый большой город США. По его словам, в Нью-Йорке очень много мусора, он воняет, а инфраструктура функционирует не лучшим образом. Журналист добавил, что любит свою страну и надеется, что город изменится к лучшему в ближайшем будущем.

В разговоре с другим коллегой, американским журналистом и ведущим RT Риком Санчезом, Карлсон назвал Россию замечательным местом для посещения.