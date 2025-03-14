Американский журналист Такер Карлсон стыдится того, в каком состоянии находится Нью-Йорк. Об этом он заявил в YouTube-подскасте во время беседы с телеведущим Крисом Куомо.

По словам Карлсона, в самом большом городе Соединенных Штатов очень много мусора, он воняет, а инфраструктура функционирует не лучшим образом.

«Он похож на помойку. <…> Как человеку, который часто путешествует, мне стыдно приезжать в Нью-Йорк. Аэропорт выглядит постыдно, дорога к нему — тоже», — сказал журналист.

Карлсон добавил, что любит свою страну и надеется, что Нью-Йорк изменится к лучшему в ближайшем будущем.

Ранее журналист заявил, что США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией. Он подчеркнул, что такая политика американских властей не отвечает интересам нации.