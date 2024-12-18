Такер Карлсон пытался помешать Помпео войти в администрацию Трампа

Американский журналист Такер Карлсон активно мешал бывшему госсекретарю США Майку Помпео войти в новую администрацию избранного президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Wall Street Journal .

«Бывший ведущий Fox News [Такер Карлсон] и [сын Трампа] Дональд Трамп-младший возглавили кампанию, направленную на то, чтобы не допустить получения Помпео должности в администрации», — заявили источники журналистов.

Карлсон убеждал людей в том, что экс-госсекретарь — «разжигатель войны». Также журналист высказал претензии к Помпео, среди которых был его вероятный заговор об убийстве основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

После победы Трампа на выборах в американских СМИ появились новости о назначении Помпео на пост главы Пентагона. Позже будущий глава государства развеял эти слухи и отметил, что не будет пускать экс-госсекретаря в новый состав правительства.

Ранее публикация Такера Карлсона с полным интервью главы МИД России Сергея Лаврова набрала почти шесть миллионов просмотров за четыре дня с момента появления в Сети. Также российский политик очаровал американских женщин. Они оставили восторженные комментарии под видео.