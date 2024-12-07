Видео с интервью Лаврова Карлсону набрало почти шесть миллионов просмотров

Публикация Такера Карлсона с полной версией интервью главы МИД России Сергея Лаврова набрала 5,8 миллиона просмотров спустя чуть более суток. Интервью опубликовано на странице американского журналиста в социальной сети X.
Интервью Лаврова состоялось 3 декабря в Москве и продлилось около 80 минут. За первые 10 минут после публикации оно набрало 100 тысяч просмотров.
Американских женщин Лавров в интервью очаровал. Они оставили восторженные комментарии к видео. Представительницы слабого пола обратили внимание на «пробирающий до мурашек» мужественный голос министра, а также интересовались семейным положением главы российского МИД.
Комментаторы в основном разделили позицию Сергея Лаврова. По их мнению, США не дают России завершить конфликт на Украине, поддерживая оружейные корпорации, зарабатывающие огромные деньги на поставках техники и вооружений для ВСУ.
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