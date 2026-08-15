Такаити не выразила раскаяния в речи в годовщину капитуляции Японии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в речи по случаю 81-й годовщины капитуляции во Второй мировой войне ни слова не сказала о раскаянии за агрессию Токио. Ее слова привел ТАСС .

«Мы не дадим больше повторить трагедию войны. <…> Мы идем вперед в качестве миролюбивой страны, вносим вклад в мир и процветание всей планеты», — подчеркнула премьер на церемонии.

Император Нарухито, выступивший после минуты молчания, заявил, что Япония «глубоко раскаивается» в проявленной агрессии, и отметил, что необходимо «рассказывать будущим поколениям о трудностях во время и после войны». Император выразил надежду, что ее ужасы никогда не повторятся.

Премьер Японии ранее назвала визит российского президента Владимира Путина на Итуруп «неприемлемым оскорблением чувств японского народа». Япония считает остров своей территорией, несмотря на подписанные в ходе капитуляции документы.