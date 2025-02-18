«Так выглядит лидерство». Илон Маск — о российской делегации в Эр-Рияде
Илон Маск прокомментировал прибытие делегации России в Эр-Рияд
Основатель Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск в комплиментарных тонах прокомментировал видео с прибытием в Эр-Рияд делегации России. Сообщение предприниматель опубликовал на своей странице в социальной сети Х.
Бизнесмен репостнул к себе на страницу две видеозаписи, на которых запечатлено прибытие в столицу Саудовской Аравии министра иностранных дел России Сергея Лаврова и советника президента Юрия Ушакова. Оба ролика снимали репортеры российских новостных агентств.
«Вот так выглядит компетентное лидерство», — подписал свою публикацию Илон Маск.
Большинство подписчиков предпринимателя в комментариях выразили разочарование его позицией.
Российская делегация прибыла в Эр-Рияд вечером в понедельник, 17 февраля. Уже 18 февраля в столице Саудовской Аравии пройдут переговоры России и США о завершении украинского конфликта. Представителей Украины на этом мероприятии не будет.