Основатель Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск в комплиментарных тонах прокомментировал видео с прибытием в Эр-Рияд делегации России. Сообщение предприниматель опубликовал на своей странице в социальной сети Х .

Бизнесмен репостнул к себе на страницу две видеозаписи, на которых запечатлено прибытие в столицу Саудовской Аравии министра иностранных дел России Сергея Лаврова и советника президента Юрия Ушакова. Оба ролика снимали репортеры российских новостных агентств.

«Вот так выглядит компетентное лидерство», — подписал свою публикацию Илон Маск.

Большинство подписчиков предпринимателя в комментариях выразили разочарование его позицией.

Российская делегация прибыла в Эр-Рияд вечером в понедельник, 17 февраля. Уже 18 февраля в столице Саудовской Аравии пройдут переговоры России и США о завершении украинского конфликта. Представителей Украины на этом мероприятии не будет.