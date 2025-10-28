Япония и США заключили соглашение о золотой эре альянса

Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Санаэ Такаити подписали соглашение о реализации «новой золотой эры» отношений между странами. Об этом сообщил телеканал NHK .

Американский лидер прибыл в Японию с трехдневным визитом, 27 октября он провел переговоры с японским императором Нарухито. После этого Трамп впервые встретился с японским премьером.

«Перед этой встречей Такаити написала в социальной сети X, что ей не терпится „плодотворно обсудить, как мы можем сделать наш великий Альянс еще сильнее“", — отметил телеканал.

Премьер Японии выразила надежду на улучшение двусторонних отношений в различных сферах, в том числе в области безопасности и экономики.

Ранее Такаити рассказала, что настроена заключить с Россией мирный договор, несмотря на имеющиеся разногласия. По ее мнению, сейчас в мире начались исторические изменения в балансе и обострилось геополитическое соперничество.

Премьер добавила, что возродит японскую дипломатию, которая займет ключевую позицию в глобальной повестке.