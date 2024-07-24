«Было необходимо». Шольц объяснил, почему Германия разрешила Украине атаковать Россию

Шольц: ФРГ разрешила Киеву атаковать Россию, чтобы затруднить удары по Харькову

Фото: РИА «Новости»

Германия разрешила Украине бить своим оружием по России, чтобы затруднить российским войскам нанесение ударов по Харькову. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на традиционной летней пресс-конференции, трансляцию его речи вел канал Phoenix.

«Было необходимо что-то решить с Харьковом, чтобы Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу», — заявил он.

Ранее экс-командир 125-й бригады ВСУ Артур Горбенко заявил, что Госбюро расследований Украины начало вызывать на допросы командование из-за провала под Харьковом. По словам военного, ГБР стало заводить уголовные дела против бойцов, если те уходили с позиций. Самого Горбенко тоже «дергали», из-за очередного разбирательства он лишился должности командира.

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