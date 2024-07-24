«Было необходимо». Шольц объяснил, почему Германия разрешила Украине атаковать Россию

Германия разрешила Украине бить своим оружием по России, чтобы затруднить российским войскам нанесение ударов по Харькову. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на традиционной летней пресс-конференции, трансляцию его речи вел канал Phoenix .

«Было необходимо что-то решить с Харьковом, чтобы Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу», — заявил он.

Ранее экс-командир 125-й бригады ВСУ Артур Горбенко заявил, что Госбюро расследований Украины начало вызывать на допросы командование из-за провала под Харьковом. По словам военного, ГБР стало заводить уголовные дела против бойцов, если те уходили с позиций. Самого Горбенко тоже «дергали», из-за очередного разбирательства он лишился должности командира.