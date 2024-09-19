Тайвань начал расследование по делу о взрыве пейджеров в Ливане

Дело о взрыве пейджеров в Ливане расследуют тайваньские правоохранители. Об этом заявил глава тайваньского минобороны Гу Лисюн, его процитировало Международное радио Тайваня .

«Органы безопасности Тайваня проводят расследование по этому делу и уделяют ему внимание, министерство обороны не имеет никакого отношения к этому делу», — подчеркнул он.

Министр отметил, что оборонное ведомство не вправе комментировать ситуацию от имени тайваньской компании Gold Apollo, с которой связывают массовую детонацию пейджеров в Ливане.

Начиненные взрывчаткой устройства связи взорвались на территории Ливана 17 сентября. В результате детонации погибли 11 человек, пострадали порядка четырех тысяч ливанцев. Подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов рассказал, что теракт могла устроить израильская спецслужба «Моссад». По его словам, «Хезболла» не проверяла пейджеры, так как закупала их через свои проверенные каналы.