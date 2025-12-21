Тайский рыбак нашел обглоданное животными тело без головы на болоте

В Таиланде рыбак обнаружил обезглавленное тело человека на болотах. Об этом сообщило местное издание The Thaiger .

Рыбак нашел человеческие останки вечером 18 декабря и вызвал спасателей из фонда Por Teck Tung. Обезглавленный труп находился в болотистой местности, заросшей густым тростником, что затрудняло доступ к нему.

Спасатели не смогли добраться до места на автомобиле, поэтому им пришлось пройти около 200 метров по густым зарослям тростника.

«Спасатели обнаружили останки неопознанного человека в сильно изуродованном состоянии. Туловище было отделено от ног, а голова отсутствовала», — говорится в материале.

Человек был мертв уже несколько дней на момент обнаружения его останков. Кроме того, на трупе обнаружили следы от зубов животных, поедавших его.

Таец, нашедший тело, рассказал, что рыбачит в этом районе время от времени. Спасатели сначала предположили, что погибший тоже мог быть местным рыбаком, но не нашли рядом с ним ни рыболовных снастей, ни личных вещей.

Человеческие останки отправили на вскрытие в судебно-медицинский институт. Полиция проводит предварительное расследование, пытается установить личность погибшего и причину его смерти. В числе версий — суицид, несчастный случай или убийство.

