Неизвестные привязали тайку к бревну и бросили умирать в пруд

Труп пропавшей в сентябре женщины нашли в провинции Пхетчабури в Таиланде. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Об исчезновении 55-летней Ладды Додесанг стало известно 22 сентября. В ходе поисков ее мотоцикл обнаружили в лесу. Несколько дней назад житель соседнего села заметил в пруду человеческие останки.

Женщина плавала в воде лицом вниз. Ее тело было привязано к бревну, а шею туго перетягивали ткань и веревка. Правая рука тайки была отрублена.

Следователи сделали вывод, что смерть была насильственной. Преступники не тронули 20 тысяч бат наличными и буддийские амулеты, которые были в сумке у женщины. Мотивы жестокого преступления устанавливаются.

