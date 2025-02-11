Тайских женщин держали в рабстве на «ферме яйцеклеток» в Грузии

Китайская преступная группировка заманила 100 тайских женщин в рабство в Грузию и насильно проводила им гормональную терапию, чтобы извлекать яйцеклетки. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на правозащитную организацию.

Всем женщинам, согласившимся ехать в Грузию, обещали высокие заработки и покрытие всех расходов. Однако по прибытии у них забирали документы и начинали эксперименты. У тех, кто отказывался от терапии, требовали выплатить 70 тысяч бат (около двух тысяч долларов) за освобождение.

Одной из женщин удалось выкупить себя из плена и сообщить обо всем в Интерпол. Правозащитники призвали правительство Таиланда обратить внимание на ситуацию и договориться о сотрудничестве с властями Китая. Многие женщины до сих пор остаются в неволе.

Ранее на Филиппинах задержали основателя секты, который насиловал попавших к нему в рабство украинок под предлогом спасения их от попадания в ад.