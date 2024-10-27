Пастор на Филиппинах регулярно насиловал украинок ради спасения от ада

Полиция схватила на Филиппинах основателя общины «Царство Иисуса Христа» Аполло Карреона Киболоя, который замешан в мошенничестве и изнасилованиях. Среди пострадавших оказались 10 украинок, сообщил телеканал City News .

Пастора разыскивали, по крайней мере, две страны — США и Филиппины. Правоохранители предъявили ему обвинения в сговоре с целью занятия сексуальной торговлей с применением силы, мошенничестве, сексуальной торговле детьми и контрабанде больших сумм наличных денег. Наконец, министр внутренних дел страны Бенджамин Абалос объявил о задержании.

По версии следствия, мужчина вербовал девочек и женщин для работы в качестве помощниц по дому и заставлял их участвовать в ритуале под названием «Ночное дежурство» — принуждении к сексу под угрозой вечного проклятия.

Последователи Киболоя выступили против него на слушаниях в сенате в Маниле. Среди пострадавших оказалась украинка Юлия Воронина и девять ее соотечественниц. Она сказала, что женщины жили в большом религиозном комплексе в городе Давао, и пастор имел доступ в их комнаты.

«Они всегда использовали Библию как инструмент, чтобы убедить нас сделать это. Если вы скажете: „Я не хочу“, — Киболдой сказал бы, что вы попадете в ад. Они накажут и вызовут нас, отругают на собрании и опозорят», — рассказала девушка.

Это не первый случай массового попадания украинок в сексуальное рабство. В 2022 году многие беженки столкнулись с это опасностью в Европе.