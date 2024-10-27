Пастор на Филиппинах регулярно насиловал украинок ради спасения от ада
Пастор Киболой на Филиппинах под видом ритуала изнасиловал 10 украинок
Полиция схватила на Филиппинах основателя общины «Царство Иисуса Христа» Аполло Карреона Киболоя, который замешан в мошенничестве и изнасилованиях. Среди пострадавших оказались 10 украинок, сообщил телеканал City News.
Пастора разыскивали, по крайней мере, две страны — США и Филиппины. Правоохранители предъявили ему обвинения в сговоре с целью занятия сексуальной торговлей с применением силы, мошенничестве, сексуальной торговле детьми и контрабанде больших сумм наличных денег. Наконец, министр внутренних дел страны Бенджамин Абалос объявил о задержании.
По версии следствия, мужчина вербовал девочек и женщин для работы в качестве помощниц по дому и заставлял их участвовать в ритуале под названием «Ночное дежурство» — принуждении к сексу под угрозой вечного проклятия.
Последователи Киболоя выступили против него на слушаниях в сенате в Маниле. Среди пострадавших оказалась украинка Юлия Воронина и девять ее соотечественниц. Она сказала, что женщины жили в большом религиозном комплексе в городе Давао, и пастор имел доступ в их комнаты.
«Они всегда использовали Библию как инструмент, чтобы убедить нас сделать это. Если вы скажете: „Я не хочу“, — Киболдой сказал бы, что вы попадете в ад. Они накажут и вызовут нас, отругают на собрании и опозорят», — рассказала девушка.
Это не первый случай массового попадания украинок в сексуальное рабство. В 2022 году многие беженки столкнулись с это опасностью в Европе.