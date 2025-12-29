Тайская полиция начала поиски россиянки с ребенком из-за собаки

Mash: в Таиланде россиянку с ребенком ищут из-за оставленной в машине собаки

Туристка из России в Таиланде оставила собаку в машине в жаркую погоду, теперь ей и семилетнему ребенку грозят специальная тюрьма и детдом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, несколько дней назад женщина заперла чихуахуа в машине. Собаку заметили прохожие и обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что женщина находится в королевстве больше положенного. Сейчас женщину с ребенком ищут полицейские.

До этого женщина вместе с бойфрендом и дочерью пыталась купить запрещенную курительную траву на нелегальной точке. Однако спутнику пробили голову в возникшем конфликте, его отправили в депортационную тюрьму.

Ранее российскую семью приняли за шпионов и выслали из Таиланда из-за войны с Камбоджей. Пара улетела на Филиппины после недели в спецприемнике.