Politico: Франция применила против Дурова никогда не используемый закон

Французские власти решили применить против создателя и владельца Telegram Павла Дурова действие старого закона, который еще ни разу не использовали. Об этом сообщило издание Politico .

Авторы статьи уточнили, что причина резонансных обвинений к Дурову кроется в предоставлении криптографических услуг, которые обеспечивают пользователям конфиденциальность и позволяют избежать обязательного декларирования.

Владельца Telegram также обвинили в предоставлении и импорте криптографических средств, не обеспечивающих функции аутентификации или проверку целостности.

Обвинения основываются на законе, принятом в 2004 году. Он обязывает компании по криптографическим услугам уведомлять французское агентство по кибербезопасности ANSSI и сохранять «описание технических характеристик криптографического инструмента», а также исходный код программного обеспечения.

Этот закон никогда не применяли к технологическим платформам. Таким образом, сервисам обмена зашифрованными сообщениями придется доказать, что они не нарушают французское законодательство.

Журналисты отметили, что это демонстрирует намерение Запада установить контроль над коммуникацией людей в Сети.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что отказ Дурова от диппомощи России говорит о его желании показать западноориентированность. Эксперт считает, что это ему не поможет, так как Запад выстраивает информационную политику в стиле глобального цифрового концлагеря.