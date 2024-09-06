«Глобальный цифровой концлагерь». Запад надавит на Дурова, чтобы сделать его сговорчивым

Политолог Мезюхо: Дуров показал западноориентированность, но это ему не поможет

Основатель Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России, чтобы показать свою западноориентированность. Такое мнение в интервью 360.ru озвучил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Но я сомневаюсь, что это ему поможет. Запад сегодня выстраивает информационную политику в стиле глобального цифрового концлагеря. Скажем так, позиция Павла Дурова в этом смысле мешает осуществлению Западом своих глобальных целей, они будут его зажимать для того, чтобы он стал сговорчивее», — подчеркнул политолог.

Ранее Дуров опубликовал свое первое сообщение после ареста. Мезюхо отметил — судя по тональности, основатель Telegram решил не вступать в конфронтацию с французскими властями.

«Я бы даже сказал, что в своем послании Дуров как бы стремится к примирению с французскими властями, но официальный Париж, почувствовав слабость миллиардера, вряд ли отступит и, на мой взгляд, будет пытаться дожать его до конца и заполучить ключи шифрования», — заявил собеседник 360.ru.

Франция совершила опаснейший прецедент, уверен Мезюхо. По его словам, у правительств разных стран всегда будут вопросы к ведущим социальным медиа.

«Но арест непосредственно основателя и директора такой площадки — это то, чего раньше не наблюдалось. Если французы дожмут Павла Дурова в плане предоставления ключей шифрования, то тогда каждый генеральный директор крупнейшей социальной сети или мессенджера будет находиться под потенциальной угрозой, и это совершенно новая реальность, с которой теперь необходимо считаться», — добавил он.

Ранее Telegram изменил политику безопасности после ареста Дурова. Теперь пользователи смогут «пожаловаться» модераторам на незаконный контент.