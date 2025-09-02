Прикрытие для сверхсекретной операции США. Раскрыта новая тайна поисков «Титаника»
Поиски знаменитого лайнера «Титаник», затонувшего в океане, оказались прикрытием для американцев. Что скрывали США, спустя десятилетия рассказал ведущий исследователь той экспедиции Роберт Баллард.
Прикрытие секретной миссии
В 1985 году под видом поисков «Титаника» ВМС Соединенных Штатов проводили секретную миссию, рассказал океанолог в интервью Си-Эн-Эн..
«В то время многие не знали, что поиски „Титаника“ были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки. Мы не хотели, чтобы Советский Союз узнал, где находится наша субмарина», — отметил специалист.
По его словам, для осуществления проекта по поиску затонувшего судна требовалось финансирование. В 1977 году Баллард пытался найти корабль посредством бурильной трубы, которой крепились камеры и гидролокаторы.
Труба сломалась при погружении, а специалист пришел к выводу, что для поиска понадобятся дистанционно управляемые устройства, которые передавали бы изображение на исследовательский корабль.
Поддержку по реализации проекта Баллард получил у ВМС США. Военные были заинтересованы в создании глубоководной визуализации «Арго», чтобы выяснить, почему в 1960-х годах затонули подводные лодки USS Scorpion и USS Thresher.
Океанолог убедил ВМС предоставить ему время на поиски обломков «Титаника» во время операции по изучению затонувших подлодок. В результате поиски легендарного лайнера стали прикрытием для экспедиции ВМС.
Крушение Титаника и последние экспедиции
«Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике. Жертвами крушения судна стали почти 1,5 тысячи человек.
В 2024 году компания RMS Titanic Inc. обнародовала новые фото корабля. На кадрах видно, что разрушение судна продолжается. Часть металлической ограды длиной 4,5 метра откололась от основной конструкции и упала на морское дно.
Экспедиция RMS Titanic Inс. продолжалась с июля по август 2024 года. Два беспилотника с дистанционным управление сделали свыше двух миллионов фото и 24 часа видео в высоком разрешении.
На кадрах удалось запечатлеть остов корабля, который разломился пополам в момент крушения, и большое количество обломков. Некоторые элементы «Титаника» по-прежнему на месте, но большая часть носового ограждения исчезла. По данным 3D-сканирования, секция рухнула на морское дно.