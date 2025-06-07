Тайную комнату с секретными документами нашли в штаб-квартире ФБР

В штаб-квартире Федерального бюро расследований США нашли комнату, которую «скрывали от мира», со множеством документов и жестких дисков. Об этом рассказал директор спецслужбы Кэш Патель в интервью блогеру Джо Рогану .

Он сам обнаружил комнату в здании имени Гувера, когда впервые пришел в ФБР.

«[Бывший глава ФБР Джеймс] Коми и другие скрывали ее от мира, полную документов и компьютерных жестких дисков, которые никто никогда не видел и о которых не слышал», — сказал Патель.

Сотрудники ФБР сейчас исследуют эти находки.

Кэш Патель стал главой бюро в феврале этого года. Срок его полномочий составляет десять лет.

Ранее стало известно, что в США расследуют публикацию бывшего директора ФБР Джеймса Коми, в которой мог содержаться призыв к убийству президента Дональда Трампа. Внимание к ней привлек Дональд Трамп — младший. Он заявил, что пост Коми с ракушками, из которых выложены цифры, является призывом к расправе. По словам сына президента, число 87 в криминальных кругах означает слово «убить».