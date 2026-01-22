Загадочный летательный аппарат, предположительно, хранится с 1950-х годов на американской военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер в штате Мэриленд. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на анонимные источники.

Информаторы, якобы связанные с командованием авиационных систем ВМС США, утверждают, что военные программы долгие годы изучают технологии с аппаратов внеземного происхождения. Они также заявили, что за секретным объектом усилилась слежка.

Рядом с базой заметили китайские дроны и неопознанные аппараты нечеловеческого происхождения. Источники добавили, что у правительства США есть план эвакуации объекта на случай публичного разглашения его местонахождения.

Летом прошлого года вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что одержим темой инопланетян и НЛО. Он заявлял, что планировал погрузиться в нее глубже на парламентских каникулах в августе.