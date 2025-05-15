Таинственные взрывы птиц озадачили американцев

В штате Калифорния птицы стали падать замертво с электрических проводов после таинственных взрывов. Об этом сообщило ABC News .

Проблемой озадачились жители прибрежного района города Ричмонд — они стали замечать останки птиц на земле. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала, как птица сидела на линии электропередачи, а затем упала замертво.

Перед этим прозвучал звук взрыва петарды. Жители штата решили, что пернатых бьет током, и попросили объяснений от местной коммунальной компании. Там заявили, что провода безопасны для птиц. Калифорнийский Департамент рыболовства и охраны дикой природы организовал расследование.

Весной у птиц начался сезон гнездования и первых полетов. Жителям Подмосковья напомнили: не стоит беспокоиться, если птенец оказался вне гнезда — это нормальный этап взросления.