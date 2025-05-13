Минэкологии Подмосковья призвало не забирать птенцов домой

Весной у птиц начинается сезон гнездования и первых полетов. Минэкологии Подмосковья напоминает жителям: если вы птенец оказался вне гнезда — не стоит беспокоиться. Это нормальный этап взросления.

Многие молодые птицы покидают гнездо, хотя еще не умеют летать. Поэтому их можно встретить на земле или на низких ветках. В это время они учатся летать и находить еду — это важный момент для их дальнейшей жизни.

Орнитологи советуют: помогать стоит только в том случае, если птенцу действительно угрожает опасность — например, если он оказался на дороге или рядом с кошкой. Тогда его можно осторожно переложить в безопасное место, например, в куст или на невысокую ветку. Лучше использовать носовой платок или салфетку, чтобы не прикасаться к птице голыми руками.

Также специалисты призывают не забирать слеток домой. Если птицу вырастить в неволе, она не сможет выжить в природе.