Таинственную капсулу с предупреждением о гибели Земли нашли в Нью-Йорке

В Нью-Йорке во время стройки нашли загадочную металлическую капсулу, похожую на регбийный мяч. Как сообщило информационное агентство «Кулик» , ее обнаружили еще в 1955 году, но долгое время находку держали в секрете.

Внутри оказалась стеклянная структура и текст — часть на английском, часть на неизвестном языке. Ученые смогли расшифровать послание, в котором говорится о возможной гибели человечества в 2317 году из-за бесконтрольного развития технологий. Одни исследователи считают, что капсула прибыла из будущего, другие — что это след древней цивилизации.

Ранее артефакты всадников обнаружили на территории Чижевского подворья в Москве. Находки имеют важное историческое значение и помогают лучше понять быт москвичей прошлых веков.