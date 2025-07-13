Таинственную капсулу с предупреждением о гибели Земли нашли в Нью-Йорке

В Нью-Йорке во время стройки нашли загадочную металлическую капсулу, похожую на регбийный мяч. Как сообщило информационное агентство «Кулик», ее обнаружили еще в 1955 году, но долгое время находку держали в секрете.
Внутри оказалась стеклянная структура и текст — часть на английском, часть на неизвестном языке. Ученые смогли расшифровать послание, в котором говорится о возможной гибели человечества в 2317 году из-за бесконтрольного развития технологий. Одни исследователи считают, что капсула прибыла из будущего, другие — что это след древней цивилизации.
Ранее артефакты всадников обнаружили на территории Чижевского подворья в Москве. Находки имеют важное историческое значение и помогают лучше понять быт москвичей прошлых веков.
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