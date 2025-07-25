Таиланд ввел военное положение в приграничных районах с Камбоджей

В Таиланде ввели военное положение в восьми районах провинций Чантхабури и Трат, граничащих с Камбоджей. Заявление опубликовал местный телеканал Thai PBS .

«Применение военной силы для защиты страны от угроз, исходящих из-за пределов Королевства, для сохранения национального суверенитета и территориальной целостности, а также жизни и имущества тайцев неизбежно», — заявил командующий пограничной обороной провинций вице-адмирал Апичат Траипрасри.

Вооруженные столкновения в приграничье двух королевств начались накануне. Таиланд отозвал собственного посла из Пномпеня и выслал камбоджийского из Бангкока, после чего поднял в воздух F-16 и нанес авиаудар. Камбоджийцы, в свою очередь, обстреляли соседа из ракетных систем залпового огня.