Таиланд ввел военное положение в приграничных районах с Камбоджей

В Таиланде ввели военное положение в восьми районах провинций Чантхабури и Трат, граничащих с Камбоджей. Заявление опубликовал местный телеканал Thai PBS.
«Применение военной силы для защиты страны от угроз, исходящих из-за пределов Королевства, для сохранения национального суверенитета и территориальной целостности, а также жизни и имущества тайцев неизбежно», — заявил командующий пограничной обороной провинций вице-адмирал Апичат Траипрасри.
Вооруженные столкновения в приграничье двух королевств начались накануне. Таиланд отозвал собственного посла из Пномпеня и выслал камбоджийского из Бангкока, после чего поднял в воздух F-16 и нанес авиаудар. Камбоджийцы, в свою очередь, обстреляли соседа из ракетных систем залпового огня.
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