Таиланд официально заявил о намерении вступить в БРИКС

Глава МИД Санджампон официально заявил о намерении Таиланда вступить в БРИКС

Фото: РИА «Новости»

Глава МИД Таиланда Марис Санджампонгса вручил российскому коллеге Сергею Лаврову письмо о намерении страны вступить в БРИКС. Это произошло еще 11 июня.

«В качестве связующего звена между различными группами стран Таиланд мог бы повысить инклюзивность и взаимосвязанность БРИКС и сделать БРИКС более эффективным в продвижении интересов развивающихся стран», — заявили в пресс-службе МИД Таиланда.

Встреча, на которой Лавров получил письмо, состоялась в Нижнем Новгороде. По приглашению российского министра Санджампонгса участвовал в «Диалоге БРИКС с развивающимися странами». На мероприятии собрались 22 министра и представители государств БРИКС. Оно прошло в рамках совещания министров иностранных дел стран объединения.

В конце мая стало известно, что власти Таиланда согласовали текст письма о намерении вступить в БРИКС.

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