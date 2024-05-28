Таиланд одобрил проект письма о вступлении в БРИКС

Thansettakij: власти Таиланда одобрили проект письма о планах вступить в БРИКС

Фото: РИА «Новости»

Правительство Таиланда согласовало текст письма о намерении страны вступить в БРИКС. Об этом сообщило новостное издание Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга.

«На собрании кабинета министров было решено одобрить проект письма, выражающего намерение Таиланда присоединиться в качестве члена группы стран БРИКС», — передало издание слова пресс-секретаря.

Процесс присоединения Таиланда к объединению может ускорить предстоящий саммит стран БРИКС в России, отметил Ватчаронг.

Недавно о намерении вступить в БРИКС сообщила Шри-Ланка. Страна проведет консультации с Индией и попросит ее поддержки на пути вступления в объединение.

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