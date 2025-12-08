Таиланд не увидел необходимости в помощи в разрешении конфликта с Камбоджей

Таиланд не нуждается в международной помощи для урегулирования пограничного спора с Камбоджей. Об этом заявил представитель МИД королевства Никорндей Баланкура во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

«Сейчас мы не видим необходимости в какой-либо международной поддержке. Как я уже упоминал, все делается поэтапно в соответствии с международным правом и принципом надлежащей пропорциональности», — подчеркнул он.

Как отметил представитель МИД, Таиланд продолжит самостоятельно защищать свою территориальную целостность и суверенитет.

В минувшие выходные и в понедельник боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи обострились. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Таиланд нанес авиаудар по военным объектам противника.

Российские туристы и экспаты в Таиланде по-разному воспринимают новости о столкновениях на границе с Камбоджей. По словам одного местного жителя, с которым общался 360.ru, туристы продолжают загорать и купаться в море, не обращая внимания на ситуацию.

Ранее в Таиланде объявили срочную эвакуацию в четырех приграничных провинциях.