Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня

Власти Таиланда и Камбоджи подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на границе. Об этом сообщил государственный телеканал Thai PBS .

Документ утвердили после 20 дней интенсивных боевых действий.

«Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и глава минобороны Камбоджи Теа Сейха подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня с 27 декабря», — заявили в эфире.

Переговоры сторон на уровне министров продлились около 40 минут, из которых обмен мнениями занял 15 минут.

Ранее Камбоджа приостановила работу всех приграничных с Таиландом переходов, сообщило Министерство внутренних дел.