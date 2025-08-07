Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании конфликта

Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании напряженности на фоне недавнего вооруженного конфликта на границе. Об этом заявило правительство Таиланда в соцсети X по итогам переговоров, прошедших в Куала-Лумпуре.

Стороны согласовали 13 пунктов, касающихся соблюдения режима прекращения огня, а также подписали протоколы, направленные на восстановление мира в приграничной зоне.

Конфликт обострился 24 июля в районе спорной территории в Трате. В результате боестолкновений, по данным Таиланда, погибли 19 человек, включая шестерых военных, более 60 получили ранения. Камбоджа сообщила о 13 погибших.

28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай и премьер Камбоджи Хун Манет договорились о немедленном и безусловном прекращении огня.