Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа договорились прекратить огонь 28 июля в 20:00 мск

Таиланд и Камбоджа договорились об обоюдном прекращении огня без предварительных условий. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, сообщило РИА «Новости».

«Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания по следующим вопросам: первое — немедленное прекращение огня без условий, вступающее в силу в 24:00 по местному времени», — сказал он.

По московскому времени прекращение огня начнется в 20:00.

Также стороны договорились о проведении неформальной встречи региональных командующих 29 июля в 07:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что войска Таиланда взяли под контроль спорный район на камбоджийской границе.