Таиланд и Камбоджа договорились об обоюдном прекращении огня без предварительных условий. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, сообщило РИА «Новости».
«Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания по следующим вопросам: первое — немедленное прекращение огня без условий, вступающее в силу в 24:00 по местному времени», — сказал он.
По московскому времени прекращение огня начнется в 20:00.
Также стороны договорились о проведении неформальной встречи региональных командующих 29 июля в 07:00 по местному времени.
Ранее стало известно, что войска Таиланда взяли под контроль спорный район на камбоджийской границе.
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Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня
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