Таиланд депортирует российского блогера Збарского

Иммиграционная полиция Таиланда депортирует блогера Тимура Збарского из страны 15 августа. Россиянин снимал боевые действия во время пограничного конфликта с Камбоджей, сообщило РИА «Новости» .

Збарского лишили визы за действия, потенциально угрожающие национальной безопасности королевства. Однако никаких уголовных или административных обвинений ему не предъявили.

Источник агентства сообщил, что блогера могут внести в черный список с запретом посещения страны на пять лет. С начала августа Збарского содержали в общей камере Центра временного содержания. Там нет кроватей, поэтому задержанным приходится спать на полу.

Депортация осуществляется сразу после того, как иностранец проходит проверку по полицейским учетам на причастность к уголовным преступлениям на территории Таиланда. Родственники или друзья должны купить обратный авиабилет в страну гражданства.

Збарский ездил по провинциям, граничащим с Камбоджей для создания контента. Ролик он опубликовывал на YouTube. Когда блогер поехал снимать храм в национальном парке провинции Сисакет, его задержали сотрудники полиции.