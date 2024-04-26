Посла пригласили в МИД Таджикистана из-за проблем с переходом граждан границы с РФ | 360°

Общество 26 апреля 2024, 16:32 Посла пригласили в МИД Таджикистана из-за проблем с переходом граждан границы с РФ МИД Таджикистана обеспокоили проблемы с переходом граждан границы с Россией РИА «Новости»

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Посла России в Таджикистане Семена Григорьева пригласили в МИД Таджикистана на фоне беспокойства из-за проблем с переходом российской границы. Информацию об этом разместили на сайте министерства.

В ходе встречи стороны обсудили в том числе сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении государственной границы РФ.

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«До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана», — пояснили в министерстве.

Днем ранее «Азия-Плюс» распространила данные о том, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами.

Издание ссылалось на видео- и аудиоматериалы, которые им прислали трое граждан Таджикистана.