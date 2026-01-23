Молдавия начала готовиться к денонсации учредительных документов с Содружеством Независимых Государств. Однако выход из СНГ по факту лишь формальность. Страна давно не участвует в делах Содружества, а ее политика ориентирована на Запад.

Телеграм-канал 360.ru вместе с «Критиком новостной ленты» и кандидатом политических наук Павлом Фельдманом выяснил, что с экономической точки зрения для Молдовы этот шаг уже не имеет значения.

«Таким образом Молдавия сожжет еще один мост в отношениях с Россией. Санду и партия PAS не сильно дорожат этим, что напрасно. Утрата российского рынка сбыта очень больно бьет — еще сильнее ударит по молдавской сельхозпродукции», — заявил он.

Не исключено, отметил эксперт, что молдавские власти могут совершить акт агрессии против жителей Приднестровья, возможно, при поддержке Украины. Если это произойдет, Россия будет вынуждена вмешаться в конфликт и защитить людей.

Молдавия, подчеркнул Фельдман, стала «придатком русофобской Румынии». Остальные члены СНГ не пострадают от выхода одной из стран. Организация уже превратилась в политический клуб единомышленников. Все, кто хотел уйти, сделали это раньше.

Пакет документов, который аннулирует членство страны в организации, поступит на голосование в парламент до середины февраля 2026 года.

Молдавия не только выходит из СНГ, но и продолжает сокращать гуманитарное сотрудничество с Россией. Так, правительство денонсировало соглашение в области культуры, что влечет за собой закрытие Российского центра науки и культуры в Кишиневе.