Риттер: Россия всегда избегала эскалации, но уже сыта ею по горло

Западу пора перестать испытывать терпение России постоянными провокациями, чтобы не получить жесткий ответ со стороны Москвы. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen .

Он отметил, что Россия всегда избегала эскалации в отличие от Украины, для которой она превратилась в стратегию. В Киеве желают, чтобы НАТО стал полноценным участником украинского конфликта.

Риттер добавил, что Москва не сделала ничего, чтобы последнему поспособствовать. Но не стоит забывать про предупреждение президента Владимира Путина, пообещавшего жесткий ответ в случае ударов вглубь России американскими ракетами Tomahawk.

«Я думаю, русские сыты по горло этой эскалацией <…> Пока Америка колеблется, Россия полна решимости», — подчеркнул он.

Ранее Риттер заявил, что в случае запуска Tomahawk у русских не останется другого выбора, как предположить, что ракета несет ядерный заряд. В этом случае Москва отреагирует в соответствии с угрозой.