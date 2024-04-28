Важное 28 апреля 2024, 11:08 «С той стороны нарастает паника». Песков — о новых поставках оружия для ВСУ Песков заявил, что в настроениях украинцев в зоне СВО нарастает паника РИА «Новости»

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Запад все время будто бы проверяет границы в отношениях с Россией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отметил, что дело в том числе в настроениях украинской стороны в зоне боевых действий.

«С той стороны на фронтах нарастает паника. Может быть, мне не совсем верно это говорить, потому что это все-таки касается хода спецоперации и об этом должны говорить наши военные», — сказал пресс-секретарь президента.

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Песков добавил, что у многих россиян родные ушли на СВО. Кто-то из них приезжает в отпуск или созванивается с близкими, пишет письма — информация о ситуации на линии боевого соприкосновения идет из первых рук.

«Там, с той стороны, растет паника. И нам сейчас очень важно эту динамику поддержать», — обратил внимание официальный представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил западным партнерам, что стране нужно еще больше ЗРК Patriot — семь вместо запрошенных ранее пяти.