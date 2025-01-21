Скромный наследник миллиардов. Как живет Бэррон, младший сын Дональда Трампа

Бэррон Трамп. Kevin Lamarque/Keystone Press Agency
Фото: Бэррон Трамп. Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вторая инаугурация президента США Дональда Трампа дала много поводов для пересудов. Отдельным событием стало появление его младшего, уже повзрослевшего сына Бэррона. Он оказался видным во всех отношениях — высокий, симпатичный и скромный юноша. 360.ru собрал все, что известно.

Биография Бэррона Трампа

Пятый, самый младший сын Дональда Трампа стал знаменит еще до рождения. О том, что его мать Мелания ждет ребенка, быстро раструбили все мировые СМИ.

Ведущий журнал моды Vogue поместил на обложку ее фото в бикини и открытом пальто.

Интересно

Перед рождением ребенка американцы традиционно устраивают Baby shower — вечеринку для будущей матери. У Трампов она проходила в магазине игрушек FAO Schwarz (именно там скакал на напольном пианино Том Хэнкс в фильме «Большой» и бродил Кевин из картины «Один дома — 2»). После торжества Мелания Трамп передала все полученные игрушки и подарки в детскую больницу.
Дональд и Мелания Трамп, 1 января 2006 года. Jeffrey Langlois
Фото: Дональд и Мелания Трамп, 1 января 2006 года. Jeffrey Langlois/Global Look Press

Бэррон Уильям Трамп появился на свет 20 марта 2006 года. Первое имя дал счастливый 59-летний отец — именно Бэрроном он представлялся, когда выдавал себя за собственного агента по связям с общественностью. Второе имя выбирала мать. Малыш получил в 202-метровом нью-йоркском небоскребе Trump Tower личный этаж с детской, кухней, гостиной и комнатами для няни и мамы.

В мае младшего Трампа крестили в епископальной церкви Bethesda-by-the-Sea на флоридском курорте Палм-Бич. Бэррон рос спокойным ребенком и отличался отличным здоровьем. Знаменитый отец старался найти время, чтобы поиграть с ним и покормить из бутылочки. А вот менять памперсы наотрез отказывался.

Мелания Трамп со своим сыном Бэрроном, Лос-Анджелес, 16 января 2007 года. Graham Whitby Boot
Фото: Мелания Трамп со своим сыном Бэрроном, Лос-Анджелес, 16 января 2007 года. Graham Whitby Boot/Global Look Press

Воспитание

Поначалу Мелании помогала няня, но скоро от ее услуг отказались: мать хотела сама заниматься сыном и воспитывать его. К тому же скоро из Словении перебрались ее родители, так что бабушка тоже с удовольствием возилась с внуком. Женщины научили его словенскому языку, которым Бэррон теперь владеет в совершенстве.

Родители старались оградить сына от излишнего внимания. В детстве он лишь несколько раз появлялся на телевидении: в реалити-шоу The Apprentice, которое вел его отец, а также в одном из эпизодов ток-шоу Опры Уинфри. Кстати, в 2017 году Бэррон стал первым ребенком, переехавшим в Белый дом за последние 50 лет.

Дональд, Мелания и Бэррон Трампы, 2016 год. Nancy Kaszerman
Фото: Дональд, Мелания и Бэррон Трампы, 2016 год. Nancy Kaszerman/Global Look Press

Образование

Бэррон получил общее образование в старейшей (основана в 1764 году) независимой школе Columbia Grammar & Preparatory School и Епископальной школе Святого Андрея. С 2021 по 2024 год ходил в частную Oxbridge Academy во Флориде, затем начал изучать бизнес в Нью-Йоркском университете.

Вуз молодой Трамп выбрал самостоятельно и нарушил традицию семьи: поступить либо в Пенсильванский, либо в Джорджтаунский университет. Сам нынешний президент США и его старшие дети — Дональд-младший, Иванка, Эрик и Тиффани — учились в Пенсильвании и Вашингтоне.

Бэррон Трамп машет с балкона Белого дома, 17 апреля 2017 года. Olivier Douliery
Фото: Бэррон Трамп машет с балкона Белого дома, 17 апреля 2017 года. Olivier Douliery/Global Look Press

Бэррон Трамп сегодня

Бэррон вырос человеком, которого трудно не заметить — хотя бы из-за роста: примерно 206 сантиметров, как утверждают американские СМИ. Парень явно похож на своего отца, а некоторые злые языки утверждают, что у него уже появляются первые признаки облысения. С тем же самым — правда, в более позднем возрасте — столкнулся и сам Дональд Трамп.

Интересно

Первая, ныне покойная жена Трампа Ивана утверждала, что бизнесмен делал коррекцию скальпа по линии роста волос, а еще липосакцию на подбородке и талии. Эти косметические процедуры могли обойтись ему приблизительно в 80 тысяч долларов.

Младшего Трампа называют любимцем женщин. Студентки откровенно признаются, что не прочь заполучить себе в мужья наследника миллиардера.

Среди претенденток не только американки, но и русские — те прямо говорят, что у них «есть приемы», и надеются быстро столковаться со свекровью «как славянка со славянкой».

Трампы возвращаются в Белый дом после поездки в Нью-Джерси, 11 июня 2017 года. Chris Kleponis
Фото: Трампы возвращаются в Белый дом после поездки в Нью-Джерси, 11 июня 2017 года. Chris Kleponis/Global Look Press

Вот только Бэррон слывет довольно необщительным парнем и предпочитает учебу общению с однокурсниками. Его отец однажды признался, что сына «не смущает одиночество, но он из тех, кто умеет ладить с людьми».

Республиканцы собирались было помочь младшему Трампу начать собственную политическую карьеру, но Мелания жестко пресекла все попытки отвлечь сына от обучения. Тем не менее Бэррон во время предвыборной кампании — 2024 помогал отцу найти общий язык с молодыми избирателями.

Бэррон на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Ротонде Капитолия, 20 января 2025 года, Вашингтон/ Kenny Holston/The New York Times
Фото: Бэррон на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Ротонде Капитолия, 20 января 2025 года, Вашингтон/ Kenny Holston/The New York Times/Global Look Press
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Chip Somodevilla/Keystone Press Agency
Фото: Chip Somodevilla/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бэррон в 2022 году. Lev Radin/Keystone Press Agency
Фото: Бэррон в 2022 году. Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бэррон в 2019 году
Фото: Бэррон в 2019 году/Global Look Press
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Кстати, сам Бэррон уже отпраздновал 18-летие, так что впервые смог проголосовать на президентских выборах — и, разумеется, поддержал отца. На инаугурации Трампа он привлек внимание всех присутствующих и ростом, и стильным строгим костюмом, и умением держать себя в обществе.

Правда, некоторых смутил цвет кожи парня: люди предположили, что младший Трамп, как и старший, пользуется искусственным загаром. Но не исключено, что во время зимних каникул он просто присоединился к родителям на их курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

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