В Австрии назвали причину убийства сына заммэра Харькова в Вене

Сына заместителя мэра Харькова Сергея Даниила Кузьмина убили в Вене из-за 200 тысяч долларов, хранившихся в цифровом кошельке. Об этом сообщило австрийское издание Kronen Zeitung .

По данным издания, 19-летний украинец, которому Кузьмин доверял, заманил его в подземный гараж отеля Sofitel, где вместе с 45-летним сообщником подверг жертву пыткам. После избиений Кузьмин передал преступникам код от двух криптокошельков. Затем его перевезли в автомобиль Mercedes и отвезли в удаленный район Донауштадт, где подожгли машину с еще живым пострадавшим внутри.

Полиция Вены вышла на след преступников по записям камер наблюдения. Оба подозреваемых были задержаны на Украине, где против них будет возбуждено уголовное дело. На момент ареста у 19-летнего сообщника изъяли около 100 тысяч долларов.

По неофициальным данным, 45-летний обвиняемый ранее работал на Одесской таможне, а 19-летний является сыном предпринимателя из Черновцов и пасынком посла Украины в Болгарии.

