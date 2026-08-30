Сына Нетаньяху экстренно вывезли из США из-за угрозы покушения

Служба общей безопасности Израиля экстренно вывезла из США сына премьер-министра страны Яира Нетаньяху. Решение приняли после оценки угрозы его безопасности, сообщила газета The Jerusalem Post .

«Действительно, существовала значительная угроза причинения вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого после оценки ситуации было принято решение вывезти его обратно в Израиль вместе со службой безопасности», — отметили представители Израиля.

По данным издания, сын главы правительства страны находился во Флориде. После получения информации об угрозе он покинул США в сопровождении сотрудников службы безопасности и даже не забрал личные вещи.

В настоящее время сын израильского премьера находится на родине. Другие подробности возможной угрозы, включая ее источник и характер, не раскрываются.

В июле турецкий суд объявил израильского лидера в розыск через Интерпол.