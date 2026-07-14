Суд Стамбула объявил Нетаньяху в розыск через Интерпол

Рассматривающий дело об атаке ЦАХАЛ на суда гуманитарной флотилии «Сумуд» суд Стамбула вынес решение об объявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщил турецкий телеканал iLike .

Главу израильского кабмина обвинили в преступлениях против человечности, геноциде, незаконном лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже и задержании транспортных средств.

Кроме Нетаньяху, по делу проходят еще 34 высокопоставленных израильских чиновника.

«Решение принято в рамках шагов, направленных на обеспечение участия подсудимых в судебном разбирательстве», — заявили в пресс-службе суда.

Военные Израиля атаковали суда гуманитарной флотилии «Сумуд» во время морской блокады сектора Газа в октябре 2025 года. По мнению турецкой стороны, военные действовали достаточно жестко и нарушили международные нормы.

МИД Израиля назвал участников гуманитарной флотилии «Сумуд» провокаторами и объявил об их депортации в Грецию и Словакию. Одной из 170 участниц гуманитарной миссии была шведская активистка Грета Тунберг.