Сына эмира Дубая назначили вице-премьером и министром обороны ОАЭ

Фото: РИА «Новости»

Эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум назначил своего сына Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума вице-премьером и министром обороны страны. Об этом  сообщило агентство Bloomberg.

На этих постах он сменил своего отца, до этого их занимавшего.

Ранее уволенный с должности главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приступил к работе в качестве посла этой страны в Великобритании. Указ о назначении экс-военного на дипломатическую должность президент Украины Владимир Зеленский подписал 9 мая. По мнению ряда экспертов, перестановку сделали из-за высокого рейтинга Залужного среди избирателей.

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