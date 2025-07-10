Сына депутата Манукяна задержали в Армении

Силовики задержали сына депутата Гегама Манукяна от оппозиционной фракции «Армения» и члена партии «Дашнакцутюн». Об этом сообщила его коллега по партии Кристине Варданян в соцсети Facebook*.

«Служба национальной безопасности незаконно изъяла телефон Гегама Манукяна, а его сына Тарона Манукяна задержала», — написала Варданян.

Также стало известно о задержании Арсена Мартояна, члена городского комитета партии «Дашнакцутюн». В домах других членов партии проходят обыски. Задержанных после обысков отправляют в следственное управление Еревана. Туда же прибывают представители верховного органа «Дашнакцутюн» и депутаты фракции «Армения».

«Дашнакцутюн» — одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе. В эпоху правления Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна она входила в правящую коалицию Армении. Сейчас партия находится в оппозиции.

Ранее сотрудники службы безопасности, депутаты и их помощники стали участниками массовой драки в парламенте Армении. Ситуация накалилась после выступления члена оппозиционной партии «Армения» Артура Саркисяна.

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