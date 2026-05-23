Сын Трампа тайно женился за несколько дней до назначенной церемонии на Багамах

Сын американского президента Дональд Трамп — младший тайно женился на своей невесте, модели Беттине Андерсон, за несколько дней до назначенной официальной церемонии. Об этом сообщило издание People .

Авторы материала сослались на разрешение на заключение брака, согласно которому Трамп-младший и Андерсон заключили брак два дня назад. Церемония прошла в доме сестры невесты в Уэст-Палм-Бич во Флориде, а провел ее муж родственницы — адвокат по сделкам с недвижимостью Брэдли Макферсон.

Официальная церемония должна была состояться на этих выходных на Багамских островах. Сын президента объявил о помолвке в декабре 2025 года. Трамп-старший в своей соцсети написал, что не сможет присутствовать на свадьбе сына.

«Хотя мне очень хотелось быть со своим сыном, Доном-младшим, и новым членом семьи Трампов — его будущей женой, Беттиной, но обстоятельства, связанные с работой в правительстве, и моя любовь к США не позволяют мне этого сделать», — написал американский президент.

