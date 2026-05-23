Сын Трампа тайно женился за несколько дней до назначенной церемонии на Багамах
Сын американского президента Дональд Трамп — младший тайно женился на своей невесте, модели Беттине Андерсон, за несколько дней до назначенной официальной церемонии. Об этом сообщило издание People.
Авторы материала сослались на разрешение на заключение брака, согласно которому Трамп-младший и Андерсон заключили брак два дня назад. Церемония прошла в доме сестры невесты в Уэст-Палм-Бич во Флориде, а провел ее муж родственницы — адвокат по сделкам с недвижимостью Брэдли Макферсон.
Официальная церемония должна была состояться на этих выходных на Багамских островах. Сын президента объявил о помолвке в декабре 2025 года. Трамп-старший в своей соцсети написал, что не сможет присутствовать на свадьбе сына.
«Хотя мне очень хотелось быть со своим сыном, Доном-младшим, и новым членом семьи Трампов — его будущей женой, Беттиной, но обстоятельства, связанные с работой в правительстве, и моя любовь к США не позволяют мне этого сделать», — написал американский президент.
Ранее Дональд Трамп — младший выступил с критикой главы киевского режима Владимира Зеленского. Он напомнил о высоком уровне коррупции в украинских верхах.