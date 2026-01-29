Сын Трампа спас в Лондоне девушку от издевательств выходца из России

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон заступился за британку, которую в Лондоне избивал 22-летний россиянин Матвей Румянцев. Об этом сообщила газета Daily Mail .

В прошлом году Трамп-младший разговаривал с девушкой по FaceTime, когда на нее напал Румянцев. Он закричал: «Ты ничего не стоишь!» — начал оскорблять и избивать. Увидевший это Бэррон дозвонился до полиции.

По словам сына Трампа, выступившего свидетелем на недавнем судебном заседании, Румянцев кричал что-то по-русски. В материале указали, что сама девушка родом из Белоруссии и родилась в семье некоего влиятельного человека. Суд установил также, что пара накануне выпивала и Румянцев ее изнасиловал.

Приговор по делу вынесут 27 марта.

Молодой человек — сын основателя сети кофеен One Price Coffee Сергея Румянцева. Он учится в Лондоне и в прошлом занимался смешанными единоборствами. Предположительно, он ревновал девушку к ее друзьям, в том числе к Трампу-младшему.

Ранее жительница Анкары подала в суд на Дональда Трампа, заявив, что он ее биологический отец.