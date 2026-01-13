Турчанка подала иск против Трампа, объявив его своим отцом

В Анкаре турчанка обратилась в суд с иском против президента США Дональда Трампа. Женщина заявила, что глава Белого дома является ее биологическим отцом. Об этом сообщило агентство DHA .

Для подтверждения родства 55-летняя Недла Осман потребовала провести ДНК-тест. Семейный суд столицы Турции ей отказал, обосновав решение недостаточностью доказательств.

Осман подала апелляцию, обратилась в американское посольство и суды Соединенных Штатов в уверенности в своей правоте. По словам женщины, в 2009 году скончался мужчина, которого она считала биологическим отцом.

Ее мать Саты якобы рассказала ей правду только в 2017-м. Увидев Трампа в новостях, она заявила, что именно глава Белого дома — настоящий отец женщины.

Если верить истории самой Саты, то она родила мертвого ребенка. Вместе с ней в больнице лежала американка по имени София, уверявшая, что беременна от Трампа. Та отдала Саты младенца, а вместе с новорожденной вручила и фотографию отца.

«Не знаю, насколько это все правда. Я не хочу доставлять никому неприятностей — просто хочу узнать, является ли он моим отцом», — объяснила Осман.

Турчанка призналась, что хочет поговорить с президентом США и убедить его пройти ДНК-тест. Она выразила уверенность в том, что американский лидер не откажет ей в просьбе.

По официальным данным, у Трампа пятеро детей от трех жен: Дональд-младший, Иванка и Эрик от первой жены Иваны, Тиффани — от Марлы Мэйплз и Бэррон — от Мелании.